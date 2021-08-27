Сергей Боярский: Прививка спасла моему отцу жизнь
Гость шоу "Дайте сказать" рассказал, поменялось ли его отношение к вакцинации после того, как его 71-летний отец заболел коронавирусом, несмотря на прививку.
Сергей Боярский: Прививка спасла моему отцу жизнь
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Депутат Госдумы Сергей Боярский не изменил своего отношения к вакцинации от коронавируса после того, как его отец, 71-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский, заболел вскоре после прививки. Своими мыслями на этот счёт он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".
"Я уверен, что прививка спасла ему жизнь, поэтому я очень благодарен тем, кто его привил, и тем, кто разрабатывает все эти вакцины. Я жалею только об одном — что не успел отец сделать ревакцинацию, как успел сделать я. Я в нашей семье был первопроходцем и прививки, и ревакцинации", — рассказал Боярский.
О ситуации с коронавирусом, росте цен на фоне пандемии и президентских выплатах для россиян в новом выпуске шоу "Дайте сказать" мы поговорили с депутатом Государственной думы Сергеем Боярским.
Напомним, что актёр Михаил Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом в середине июля. Позже артист поблагодарил поклонников за переживания и призвал их обязательно ставить прививки от инфекции. По его словам, болезнь протекала в лёгкой форме исключительно благодаря вакцинации.
Ранее учёные рассчитали процент заболевших коронавирусом среди привитых. В новом исследовании приняло участие почти 25 тысяч медицинских работников из Нидерландов. Все они были вакцинированы, но заболело из них меньше 1%.