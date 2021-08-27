Гость шоу "Дайте сказать" рассказал, поменялось ли его отношение к вакцинации после того, как его 71-летний отец заболел коронавирусом, несмотря на прививку.

Сергей Боярский: Прививка спасла моему отцу жизнь Видео © LIFE

Депутат Госдумы Сергей Боярский не изменил своего отношения к вакцинации от коронавируса после того, как его отец, 71-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский, заболел вскоре после прививки. Своими мыслями на этот счёт он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

"Я уверен, что прививка спасла ему жизнь, поэтому я очень благодарен тем, кто его привил, и тем, кто разрабатывает все эти вакцины. Я жалею только об одном — что не успел отец сделать ревакцинацию, как успел сделать я. Я в нашей семье был первопроходцем и прививки, и ревакцинации", — рассказал Боярский.

О ситуации с коронавирусом, росте цен на фоне пандемии и президентских выплатах для россиян в новом выпуске шоу "Дайте сказать" мы поговорили с депутатом Государственной думы Сергеем Боярским.