Синхронный снос: В Китае одновременно взорвали 15 недостроенных высоток
Застройщик в течение семи лет не занимался данными домами, и теперь его участок отдадут более удачливому конкуренту.
В Китае одновременно взорвали 15 недостроенных высоток. Видео © Соцсети
Власти китайского города Куньмин (это административный центр провинции Юньнань на юге страны) решили радикально бороться с недостроенными высотными зданиями. Около 15:30 по местному времени было синхронно взорвано 15 недостроенных небоскрёбов.
Как пишет местное издание The Paper, причиной сноса было то, что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство. Подготовка к взрыву велась с 23 августа. Перед сносом близлежащие магазины закрыли, людей из зданий эвакуировали, дороги перекрыли. По периметру дежурили полицейские вместе с сотрудниками скорой и пожарной служб. При этом в процессе сноса одному зданию удалось уцелеть, тогда как остальные рухнули на пустыри вокруг.
В СМИ отмечается, что теперь освободившийся от долгостроя участок попытается занять более удачливый девелопер.
А ранее сообщалось, что в немецком городе Блумберг строитель на экскаваторе разгромил дом из-за огромных долгов застройщика.
Комментариев: 0