Власти китайского города Куньмин (это административный центр провинции Юньнань на юге страны) решили радикально бороться с недостроенными высотными зданиями. Около 15:30 по местному времени было синхронно взорвано 15 недостроенных небоскрёбов.

Как пишет местное издание The Paper, причиной сноса было то, что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство. Подготовка к взрыву велась с 23 августа. Перед сносом близлежащие магазины закрыли, людей из зданий эвакуировали, дороги перекрыли. По периметру дежурили полицейские вместе с сотрудниками скорой и пожарной служб. При этом в процессе сноса одному зданию удалось уцелеть, тогда как остальные рухнули на пустыри вокруг.