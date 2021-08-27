"Победа" изменила план выполнения десятков рейсов из-за ковида у пилотов

Из-за нехватки пилотов на фоне пандемии коронавируса авиакомпании "Победа" пришлось скорректировать несколько десятков своих рейсов, которые запланированы до конца августа. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, сейчас из-за ковида на больничном или самоизоляции находится более десяти командиров.

Осуществлять полёты по обыкновенному плану в связи с этим невозможно. Дополнительную нагрузку создаёт и то, что многие россияне в конце августа возвращаются из отпусков. В результате "Победа" решила совместить свои рейсы с рейсами других авиакомпаний, а тем, кому такой вариант по каким-то причинам не подходит, предоставила возможность сдать билет без каких-либо потерь.

"Это важная внутригрупповая поддержка, такая возможность предусмотрена стратегией группы "Аэрофлот". Также мы постарались организовать для наших клиентов альтернативные перелёты. Всего скорректировано около 50 рейсов на весь период 26–31 августа по разным направлениям", — уточнили в авиакомпании.