В Санкт-Петербурге врачи удалили из организма пациента 150 камней, которые он "вынашивал" последние пять лет. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Евлампию Кузнецову из города Кириши в Ленобласти 74 года, и несколько лет назад у него обнаружили аденому предстательной железы и камни в мочевом пузыре. Мужчине прописали таблетки, но спустя время начались сильные боли. Кузнецов до последнего верил, что всё пройдёт само, но само не прошло, и он оказался в петербургской больнице Св. Луки.

"Мы решили удалять аденому и камни с помощью эндовидеоскопии", — рассказал уролог Вадим Станак. — "Делается несколько маленьких разрезов, через которые заводится камера. Таким образом, мы изнутри всё видим, видим камни, удаляем их и аденому".

Но увиденное поразило даже бывалых медиков: в течение операции из пациента достали 150 камней различного размера — от небольшой горошины до перепелиного яйца, а также 30 маленьких осколков. После успешного спасения пациента врачи как один заявили, что на их памяти это абсолютный рекорд по количеству камней в организме. Специалисты также подчеркнули, что аденома предстательной железы — заболевание возрастное, поэтому мужчинам старше 45 лет необходимо хотя бы раз в год проходить обследование, тем более что соответствующие процедуры включены в программу диспансеризации.