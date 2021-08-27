Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
Низкие температуры будут ощущаться в Перми, а к концу месяца их почувствуют и жители Башкортостана.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Гидрометцентр России предупредил о скором приближении заморозков в ряде регионов страны в ближайшие дни.
Согласно данным синоптиков, с 28 по 30 августа в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до двух градусов, с 28 по 29 августа в Костромской области — до двух градусов, в Забайкальском крае — до трёх градусов. Затем 29 и 30 августа заморозки до двух градусов придут в Башкортостан.
Ранее Лайф писал, что мощные ливни и шквалистый ветер обрушатся на ряд регионов России. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградской области — порывы ветра там будут достигать 27 м/с.
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