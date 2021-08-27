Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

Согласно данным синоптиков, с 28 по 30 августа в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до двух градусов, с 28 по 29 августа в Костромской области — до двух градусов, в Забайкальском крае — до трёх градусов. Затем 29 и 30 августа заморозки до двух градусов придут в Башкортостан.