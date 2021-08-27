В Дании решили отменить все коронавирусные ограничения

В Дании 10 сентября снимут все карантинные ограничения, которые действовали в стране в связи с пандемией коронавируса. Также власти исключают ковид из списка социально опасных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.

По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, распространение инфекции удалось взять под контроль благодаря рекордному уровню вакцинации. Однако власти страны продолжают пристально следить за ситуацией, так как в последнее время активно распространяются новые мутации коронавируса.

"Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия ещё не закончилась. И правительство без колебаний и быстро примет меры, если пандемия вновь поставит под угрозу наше общество", — написал он в "Твиттере".