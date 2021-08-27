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В Дании решили отменить все коронавирусные ограничения

Власти страны продолжают следить за ситуацией. Если возникнет угроза обществу, ограничительные меры будут снова введены.

27 августа, 12:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Дании 10 сентября снимут все карантинные ограничения, которые действовали в стране в связи с пандемией коронавируса. Также власти исключают ковид из списка социально опасных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.

По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, распространение инфекции удалось взять под контроль благодаря рекордному уровню вакцинации. Однако власти страны продолжают пристально следить за ситуацией, так как в последнее время активно распространяются новые мутации коронавируса.

"Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия ещё не закончилась. И правительство без колебаний и быстро примет меры, если пандемия вновь поставит под угрозу наше общество",  написал он в "Твиттере".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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