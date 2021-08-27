Учёные из Узбекистана начали выращивать вакцину-помидор от ковида
Работа над съедобным препаратом, формирующим антитела, активно велась с начала этого года.
Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев
В Узбекистане учёные Центра геномики и биоинформатики Академии наук страны разработали "вакцинированные помидоры", которые помогут человеку выработать антитела к ковиду. Об этом сообщается в передаче Zamon на канале Sevimli.
"Мы ввели в клетку растения коронавирус путём клонирования. После того как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела", — объяснил один из специалистов центра.
Выбор на данный овощ пал неслучайно. Помидоры, как и огурцы, обычно едят, не подвергая термической обработке. А это, в свою очередь, может повлиять на состояние клеток, вырабатывающих антитела. Они разрушаются, становясь бесполезными. Работа над съедобной вакциной ведётся с начала этого года.
Ранее в США обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавирусной инфекции.
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