Учёные из Узбекистана начали выращивать вакцину-помидор от ковида

В Узбекистане учёные Центра геномики и биоинформатики Академии наук страны разработали "вакцинированные помидоры", которые помогут человеку выработать антитела к ковиду. Об этом сообщается в передаче Zamon на канале Sevimli.

"Мы ввели в клетку растения коронавирус путём клонирования. После того как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела", — объяснил один из специалистов центра.

Выбор на данный овощ пал неслучайно. Помидоры, как и огурцы, обычно едят, не подвергая термической обработке. А это, в свою очередь, может повлиять на состояние клеток, вырабатывающих антитела. Они разрушаются, становясь бесполезными. Работа над съедобной вакциной ведётся с начала этого года.