ЦБ Китая рекомендовал "держаться подальше" от криптовалют

Центральный банк КНР призвал инвесторов "держаться подальше" от биткоина и других криптовалют. Там подчеркнули, что такие цифровые активы не являются законным средством платежа в стране и не имеют внутренней ценности.

Финансовый регулятор назвал операции, связанные с криптовалютами, чистой спекуляцией. Поэтому стоит "держаться подальше" от таких активов и "тем самым защитить свои кошельки". Замдиректора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского ЦБ Инь Юпин напомнил гражданам КНР, что биткоин не является законным платёжным средством и не имеет реальной стоимости.

ЦБ Китая намерен и дальше ужесточать меры в отношении криптовалютных транзакций. Также граждан Поднебесной призвали сообщать в соответствующие ведомства в случае, если люди узнают о незаконных операциях с цифровыми валютами.