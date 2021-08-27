Российским школьникам сократили время ЕГЭ по двум предметам почти на час

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию сократился с 235 до 180 минут, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. В проекты экзаменационных материалов ЕГЭ 2022 года также внесены изменения в задания по этим и ряду других предметов.

"В ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы", — рассказали в Рособрнадзоре.

Также из экзамена по истории убрали историческое сочинение и добавили новое задание на установление причинно-следственных связей, а в задании по теме "Великая Отечественная война" вместо краткого ответа теперь будет развёрнутый, предполагающий работу с историческими источниками. В ЕГЭ по географии появились два задания на проверку навыков поиска информации. В экзамен по литературе добавили поэзию второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественную литературу ХХI века и зарубежную литературу.

Полный перечень изменений доступен на официальном сайте ФИПИ.