Российским школьникам сократили время ЕГЭ по двум предметам почти на час
Изменения структуры материалов произошли во всех учебных предметах, кроме информатики.
Фото © Pexels
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию сократился с 235 до 180 минут, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. В проекты экзаменационных материалов ЕГЭ 2022 года также внесены изменения в задания по этим и ряду других предметов.
"В ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы", — рассказали в Рособрнадзоре.
Также из экзамена по истории убрали историческое сочинение и добавили новое задание на установление причинно-следственных связей, а в задании по теме "Великая Отечественная война" вместо краткого ответа теперь будет развёрнутый, предполагающий работу с историческими источниками. В ЕГЭ по географии появились два задания на проверку навыков поиска информации. В экзамен по литературе добавили поэзию второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественную литературу ХХI века и зарубежную литературу.
Полный перечень изменений доступен на официальном сайте ФИПИ.
Ранее стало известно, что в России могут изменить правила приёма в вузы из-за роста числа стобалльников. Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Рособрнадзором предложило, в частности, изменить требования к проведению олимпиад школьников.
Комментариев: 0