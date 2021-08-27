В Совфеде призвали не спешить с отказом от МРОТ

Говорить об отказе от минимального размера оплаты труда (МРОТ) пока преждевременно. Такое мнение высказал зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Мне кажется, что сейчас об этом рано говорить, мы только достигли уровня соотношения один к одному, когда прожиточный минимум [и МРОТ] близки, сравнялись", — сказал Рязанский в беседе с телеканалом RT.

Сенатор напомнил, что с начала 2000 года прожиточный минимум опережал темпы роста МРОТ, поэтому сейчас, когда эти показатели практически сравнялись, было бы наиболее правильным отталкиваться именно от второго. При этом он отметил, что сегодня МРОТ является показателем взаимоотношений работодателей и их сотрудников.

"Я бы не отказывался от показателей МРОТ. Всё-таки мы в трёхстороннем режиме — я имею в виду правительство, работодатель и профсоюзы — рассматривали все вопросы, соотношение рабочих дней, праздников. Безусловно, МРОТ пока является очень серьёзным показателем для взаимоотношений людей труда и тех, кто является работодателем", — подчеркнул Рязанский.