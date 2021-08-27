СМИ сообщают о стрельбе у ворот аэропорта Кабула
Несмотря на вчерашний теракт, в результате которого погибло более 100 человек, сегодня у воздушной гавани скопились десятки желающих покинуть Афганистан.
Фото © ТАСС / АР / Wali Sabawoon
У восточного въезда на территорию аэропорта Кабула слышна стрельба, сообщает телеканал "Аль-Джазира". При этом подробности не приводятся.
Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, — и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Общее количество погибших превысило 100 человек. Вместе с тем этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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