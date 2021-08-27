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Шойгу призвал выстроить систему защиты от антироссийской пропаганды

Как считает глава Минобороны, враждебные центры сосредоточены в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

27 августа, 11:39

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что в стране необходимо создать систему защиты от пропаганды. По его словам, против Москвы "шаг за шагом ведётся глубокая работа", наблюдаются попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Глава Минобороны заявил, что враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ государства — в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов", — сказал он на конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" форума "Армия-2021".

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Шойгу также отметил, что участники конференции выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности. Они также выступили с предложениями по мерам защиты российского общества от данных угроз.

Напомним, военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности — Лайф показал некоторые из них.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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