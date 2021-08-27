В Москве таксист сбил шестилетнюю девочку и скрылся

На Федеративном проспекте на востоке Москвы таксист сбил шестилетнего ребёнка и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал столичной ГИБДД. Полиция ищет злоумышленника, а пострадавшая девочка отделалась ушибами.

"Водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребёнка ушиб коленного сустава, девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда мама и ребёнок переходили дворовую проезжую часть", — информирует ГИБДД.