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В Москве таксист сбил шестилетнюю девочку и скрылся

Водитель задел ребёнка, когда сдавал назад. Девочка в этот момент переходила вместе с мамой дворовую проезжую часть.

27 августа, 11:37
<p>Фото © ТАСС/Станислав Тихомиров</p>

Фото © ТАСС/Станислав Тихомиров

На Федеративном проспекте на востоке Москвы таксист сбил шестилетнего ребёнка и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал столичной ГИБДД. Полиция ищет злоумышленника, а пострадавшая девочка отделалась ушибами.

"Водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребёнка ушиб коленного сустава, девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда мама и ребёнок переходили дворовую проезжую часть", информирует ГИБДД.

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А ранее Лайф рассказывал, как на Алтуфьевском шоссе сотрудник ГИБДД на служебной машине сбил 13-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Девочка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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