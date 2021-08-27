В Москве таксист сбил шестилетнюю девочку и скрылся
Водитель задел ребёнка, когда сдавал назад. Девочка в этот момент переходила вместе с мамой дворовую проезжую часть.
Фото © ТАСС/Станислав Тихомиров
На Федеративном проспекте на востоке Москвы таксист сбил шестилетнего ребёнка и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал столичной ГИБДД. Полиция ищет злоумышленника, а пострадавшая девочка отделалась ушибами.
"Водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребёнка ушиб коленного сустава, девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда мама и ребёнок переходили дворовую проезжую часть", — информирует ГИБДД.
А ранее Лайф рассказывал, как на Алтуфьевском шоссе сотрудник ГИБДД на служебной машине сбил 13-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Девочка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой.
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