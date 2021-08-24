На крипторынке появились новые правила: Что надо знать инвесторам и куда движется курс биткоина Биткоин преодолел важную психологическую отметку в 50 000 долларов впервые с мая. Интерес к крипторынку снова растёт. При этом аналитики предупреждают: меняются законы и условия доступа на биржи. 23 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Новые законы и правила работы с криптовалютой

С 20 августа крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance закрыла доступ ко всем своим услугам для новых пользователей, которые не прошли промежуточную верификацию. Были приняты более строгие правила проверки клиентов. Анонимным пользователям закрыли доступ к торговле, вводу и выводу средств. Теперь они не могут воспользоваться продуктами и сервисами платформы без подтверждения личности. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием денег.

Фото © Getty Images / Avishek Das / SOPA Images / LightRocket

— У существующих пользователей, не прошедших промежуточную верификацию, будут временно изменены разрешения аккаунта на "Только вывод". Услуги будут ограничены выводом, отменой ордеров, закрытием позиций и погашением. Это изменение проводится поэтапно, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для наших пользователей. Промежуточная проверка является частью усилий Binance по соблюдению требований "Знай своего клиента" (KYC) и "Борьба с отмыванием денег" (AML), — пояснили в Binance.

Аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов отметил, что в целом верификация — это стандартная процедура на всех известных криптобиржах. Анонимные сделки уходят в прошлое.

— Сегодня в России вопрос уплаты НДФЛ с криптовалюты очень актуальная тема, то есть находится под очень пристальным вниманием. От того, как активно инвесторы будут обелять свои действия с криптовалютой, зависит дальнейшая судьба регулирования в этой сфере — будут ли ужесточаться законы или же нормативная хватка ослабится, — пояснил Владислав Антонов.

Впрочем, за последнее время появилось немало ограничений для криптоинвесторов, которые вводят регуляторы разных стран. Так, в Китае банки теперь обязаны строго исполнять требования по ограничению рисков, связанных с биткоинами, и размещению криптовалютных активов. В провинции Сычуань вообще запрещено подавать электроэнергию майнинговым компаниям.

— В США, Канаде выпущен ряд законов, где криптовалюты называются одним из методов отмывания денег. Германия и Финляндия, Эстония и Россия также принимают первые законы о регулировании рынка цифровых активов. При этом в Италии, Франции, Люксембурге крипта может использоваться как средство платежа, а Дания легализовала майнинг. Одним словом, как ограничений, так и признаний цифровых активов становится всё больше. Чтобы не попасть впросак, стоит внимательно следить за изменениями, которые происходят практически каждый день, — отметил основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников.

Сейчас криптоиндустрия обретает более жёсткий надзор, который в то же время сокращает вероятность недобросовестных действий участников рынка. По мнению руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, это приближает момент принятия цифровых активов регуляторами.

Следующим шагом, по словам аналитика, станет создание требований в отношении криптотрансакций с точки зрения их налогообложения. Таким образом будут пополняться государственные бюджеты.

— В США эти инициативы могут реализовать в течение ближайших двух лет. Иными словами, криптоинвесторы, которые ранее могли не платить налоги, вероятно, утратят такую возможность, если продолжат использовать централизованные биржи. Децентрализованные, которые гипотетически могут предоставить такой шанс, также попали в фокус внимания регуляторов. Это следует из формулировок инфраструктурного законопроекта, который сейчас рассматривает Конгресс США. Он предполагает, что и этих участников индустрии могут обязать собирать информацию по криптотрансакциям. Палата представителей Конгресса США рассмотрит документ уже в осеннюю сессию, — отметил Аарон Хомский.

Тем временем новостной фон вокруг крипторынка стал таким активным, что не мог не повлиять и на курс главной монеты. Вопреки тревожным ожиданиям, в августе не только не наступила криптозима, но и началась настоящая оттепель. С конца июля биткоин снова начал расти. В результате он отвоевал большую часть потерь лета.

Прогноз курса биткоина

Фото © Shutterstock

В понедельник курс биткоина пробил психологически важный уровень. Монета преодолела отметку в 50 000 долларов.

— Росту котировок способствовала новость о том, что платёжный сервис PayPal запустит собственный сервис, позволяющий покупать, хранить и продавать цифровые валюты в Великобритании. Общий настрой по биткоину позитивный. Ближайшая цель сохраняется на уровне 56 800 долларов, — пояснил Владислав Антонов.

Аарон Хомский отметил, что сейчас биткоин стоит на грани перехода в диапазон 50 000 – 60 000 долларов. Впрочем, участники финансового рынка будут ожидать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон Хоул. Все ждут понимания, каким будет старт и характер сворачивания программы количественного смягчения.

— При хорошем раскладе рынок криптовалют перед заседанием ФРС 21–22 сентября получит высокие шансы существенно сократить дистанцию к историческому максимуму и приблизиться к отметке 65 000 долларов. Если же Пауэлл воспользуется возможностью и ещё до сентября наметит контуры по нормализации монетарной политики, то можно будет допускать ослабление склонности к риску на всех мировых рынках. Это скажется и на спросе на цифровые активы. Биткоин может откатиться к 42 000 – 44 000. С апреля первая криптовалюта ведёт себя как рисковый актив, корреляция с золотом стала отрицательной, — добавил Аарон Хомский.

Владислав Булочников считает, что относительно курса биткоина сейчас вообще сложно что-то сказать. Он полагает, что регуляторное давление на криптовалюты будет усиливаться. Соответственно, вполне вероятно, что тенденция на рост монет — это кратковременное явление.

Авторы Нина Важдаева