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В МИД РФ отреагировали на появление в ФРГ плакатов с "немецким Калининградом"

В ведомстве выразили надежду, что в скором времени все они будут убраны с улиц, поскольку вводят местных жителей в заблуждение.

27 августа, 12:03
<p>Фото © <a href="https://www.nordkurier.de/mecklenburgische-schweiz/warum-haengt-ein-72-jahre-altes-wahlplakat-der-cdu-in-teterow-2444810308" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nordkurier.de</a></p>

Фото © nordkurier.de

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление плакатов с Калининградом в составе ФРГ, заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве не считают причастной к этой акции действующую власть или правящую партию Германии.

"Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности РФ хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции", — написала она в своём телеграм-канале.

Кремль отреагировал на "включение" Калининграда в состав ФРГ на предвыборных плакатах

Кремль отреагировал на "включение" Калининграда в состав ФРГ на предвыборных плакатах

Захарова добавила, что в российском МИД полностью согласны с заявлением представителя отделения ХДС в городе Тетерове, который ранее требовал убрать развешанные плакаты, поскольку они вводят в заблуждение.

Напомним, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург Передняя Померания. Они были посвящены Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС). Дело в том, что там развесили копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах. В Совфеде назвали акцию безобразием и потребовали от немецких властей принять все необходимые меры после инцидента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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