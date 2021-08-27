В МИД РФ отреагировали на появление в ФРГ плакатов с "немецким Калининградом"
В ведомстве выразили надежду, что в скором времени все они будут убраны с улиц, поскольку вводят местных жителей в заблуждение.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление плакатов с Калининградом в составе ФРГ, заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве не считают причастной к этой акции действующую власть или правящую партию Германии.
"Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности РФ хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова добавила, что в российском МИД полностью согласны с заявлением представителя отделения ХДС в городе Тетерове, который ранее требовал убрать развешанные плакаты, поскольку они вводят в заблуждение.
Напомним, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Они были посвящены Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС). Дело в том, что там развесили копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах. В Совфеде назвали акцию безобразием и потребовали от немецких властей принять все необходимые меры после инцидента.
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