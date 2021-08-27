В МИД РФ отреагировали на появление в ФРГ плакатов с "немецким Калининградом"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление плакатов с Калининградом в составе ФРГ, заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве не считают причастной к этой акции действующую власть или правящую партию Германии.

"Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности РФ хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции", — написала она в своём телеграм-канале.