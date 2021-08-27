Российский рэп-исполнитель Моргенштерн достиг пика популярности: если музыка будет некачественной, на одном пиаре долго он продержаться не сможет, считает музыкальный продюсер Яна Рудковская.

"К Моргенштерну можно относиться по-разному, но то, что он гениальный шоумен, этого отрицать нельзя. Единственное, за что я переживаю, чтобы он в итоге сам себя не подвёл, так как его будущее немного тяжеловато воспринимается. Он уже максимально перебрал весь хайп, который мог, на чём дальше он будет держаться?" — поделилась Рудковская с беседе с Ura.ru.

Также она оценила то, как быстро Моргенштерн стал популярным и завоевал признание и доверие слушателей, используя только стриминговые сервисы и digital-интернет. По мнению Рудковской, именно из-за решения продвигаться на этих площадках шоумен совершает неоднозначные поступки: то он "Женщина года", то у него премия "Муз-ТВ".

"Кто кого слушает, тот тому и доверяет. Когда Дима Билан выиграл "Евровидение", он был на первом месте по доверию, но это было 13 лет назад, времена меняются", — заключила Рудковская.