К концу 2024 года в каждом классе всех российских школ появится Wi-Fi

К концу 2024 года во всех учебных классах российских школ планируется провести Wi-Fi. Об этом во время форума "Время образование" заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Минпросвещения с прошлого года нашли возможность и выделили ресурсы федеральные для того, чтобы к концу 2024 года во всех школах, во всех учебных классах был Wi-Fi. Естественно, Wi-Fi, который, прежде всего, нужен учителю для того, чтобы можно было просто и удобно подключаться к защищённому интернету", – отметил Шадаев.

По словам чиновника, при цифровизации учебных заведений в ведомстве поняли, что интернет должен быть не просто во всех школах, но и в каждом классе. Все учителя должны иметь возможность продемонстрировать мультимедийные образовательные материалы. Также министр отметил, что в рамках обновления "стандарта цифровой школы" на всех входах и выходах из школ нужно будет устанавливать видеокамеры. Возможно, что с последующим автоматическим оповещением родителей.