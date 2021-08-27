"Надеемся, это ошибка дизайнера": Власти Калининградской области отреагировали на скандал с немецкими плакатами
В правительстве региона в беседе с Лайфом выдвинули версию, что "включение" Калининграда в состав ФРГ на предвыборных билбордах не было целенаправленной политической акцией.
Власти Калининградской области выразили надежду, что появившиеся в Германии предвыборные плакаты с их регионом в составе страны — это не политическая провокация, а дизайнерская оплошность. Такую позицию в беседе с Лайфом озвучил начальник пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
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"Хочется надеяться, что публикации подобного рода плакатов — техническая ошибка дизайнеров, а не какая-то целенаправленная политическая акция. Мы не знаем, что это было. Хочется надеяться, что это просто ошибка дизайнера. Дизайнеры — люди такие, аполитичные, часто ошибаются", — сообщил он.
Ранее на произошедшее отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации", но реакция российской стороны тем не менее негативная.
Лайф уже рассказывал, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Это оказались копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах. Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).
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