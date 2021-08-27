Власти Калининградской области выразили надежду, что появившиеся в Германии предвыборные плакаты с их регионом в составе страны — это не политическая провокация, а дизайнерская оплошность. Такую позицию в беседе с Лайфом озвучил начальник пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Хочется надеяться, что публикации подобного рода плакатов — техническая ошибка дизайнеров, а не какая-то целенаправленная политическая акция. Мы не знаем, что это было. Хочется надеяться, что это просто ошибка дизайнера. Дизайнеры — люди такие, аполитичные, часто ошибаются", — сообщил он.

Ранее на произошедшее отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации", но реакция российской стороны тем не менее негативная.