Кабмин выделил более 7,8 млрд на выплаты медикам, участвующим в вакцинации
Деньги в том числе пойдут на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска.
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Правительство РФ выделило из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей Минздраву России. Средства будут направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации от коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
"В целях софинансирования... выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты", — говорится в документе.
Ранее в Минздраве России опубликовали памятку для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции. В ней сообщается о том, что возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Среди других осложнений перечислены одышка, кашель, боль в груди и тахикардия. В комментарии Лайфу вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз. Также Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь "Спутником лайт" могут прививаться люди старше 60 лет и переболевшие. Также в новой версии документа есть расширенный раздел с информацией для ВИЧ-инфицированных пациентов.
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