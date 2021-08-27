Кабмин выделил более 7,8 млрд на выплаты медикам, участвующим в вакцинации

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей Минздраву России. Средства будут направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации от коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"В целях софинансирования... выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты", — говорится в документе.