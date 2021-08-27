Буйнов поставил точку в слухах о пластической операции, показав кожу за ушами

Александр Буйнов поразил всех шикарной физической формой, приехав на закрытие конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. 71-летний певец во время беседы с "Дни.ру" рассказал о том, как ему удаётся держать себя в тонусе, и поставил точку в слухах о перенесённых пластических операциях.

"Я бы мог сказать, что держу диету и занимаюсь физкультурой, но это будет неправдой. Ничего я не делаю и другим не советую! Просто организм сам настраивается на то, как жить. И ему просто в этом надо помогать. Если он хочет немножко зажиреть, значит, ему так надо. Если хочет похудеть — значит, так надо. Хотя уже научно доказано, что по 30 граммов сала надо есть хотя бы через день", — смеётся артист.

Буйнов добавил, что не является сторонником интервального голодания, потому что это стресс для организма. По его словам, "если ты уже начал, ничего нельзя бросать", ни правильное питание, ни спорт — на такое организм отреагирует не лучшим образом. По поводу косметологических вмешательств у Буйнова особое мнение. Он рассказал, как ещё 20 лет назад журналисты приставали к нему с просьбой показать шрамы от подтяжек за ушами. Артист подчеркнул, что скрывать ему нечего, и продемонстрировал кожу за ушами в доказательство того, что никакой пластики он не делал.

Артист добавил, что настороженно относится к мужчинам, которые увлекаются различными процедурами несмотря на то, что супруга Буйнова — профессиональный косметолог. Он признался вместе с тем, что жена подсадила его на кремы.