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Менеджер МакSим раскрыла детали реабилитации певицы после выписки из больницы

Звезда сейчас занимается исключительно своим здоровьем, о возвращении на сцену пока речи не идёт.

27 августа, 13:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKjleONJJBl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) после выписки из больницы продолжает восстанавливаться дома под наблюдением медиков. О том, как артистка проводит своё время в период реабилитации, рассказала Лайфу пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

По её словам, МакSим ежедневно занимается дыхательной гимнастикой и уже может выходить на прогулку. Певицу иногда навещают друзья и родственники, а со своими дочками артистка видится каждый день. Сейчас певица занимается исключительно своим здоровьем, о возвращении на сцену речи пока не идёт.

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Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. МакSим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были "глухие" затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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