Менеджер МакSим раскрыла детали реабилитации певицы после выписки из больницы

Певица МакSим (Марина Абросимова) после выписки из больницы продолжает восстанавливаться дома под наблюдением медиков. О том, как артистка проводит своё время в период реабилитации, рассказала Лайфу пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

По её словам, МакSим ежедневно занимается дыхательной гимнастикой и уже может выходить на прогулку. Певицу иногда навещают друзья и родственники, а со своими дочками артистка видится каждый день. Сейчас певица занимается исключительно своим здоровьем, о возвращении на сцену речи пока не идёт.