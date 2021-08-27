Лавров назвал условие восстановления турпотоков между Россией и Италией

После того как Россия и Италия решат вопрос о взаимном признании вакцин от коронавируса, туристические потоки между этими странами возобновятся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что Москва надеется на постепенное снятие ограничений и восстановление максимально облегчённого режима поездок между государствами. По словам Лаврова, большинство стран ЕС ожидают "отмашки" о признании российских вакцин от Европейского агентства лекарственных средств. Министр также напомнил, что из РФ в Италию почти месяц назад возобновили прямые рейсы, но россияне могут прибыть в страну только по весомым причинам: экстренные случаи, рабочие визиты или лечение.

"Итальянцы, которые этими рейсами прилетают в РФ, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания", — отметил Лавров.