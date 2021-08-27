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Лавров назвал условие восстановления турпотоков между Россией и Италией

Глава российской дипломатии напомнил, что уже на протяжении месяца со страной есть прямое авиасообщение.

27 августа, 13:09
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1430476789130960898" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © МИД России

После того как Россия и Италия решат вопрос о взаимном признании вакцин от коронавируса, туристические потоки между этими странами возобновятся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что Москва надеется на постепенное снятие ограничений и восстановление максимально облегчённого режима поездок между государствами. По словам Лаврова, большинство стран ЕС ожидают "отмашки" о признании российских вакцин от Европейского агентства лекарственных средств. Министр также напомнил, что из РФ в Италию почти месяц назад возобновили прямые рейсы, но россияне могут прибыть в страну только по весомым причинам: экстренные случаи, рабочие визиты или лечение.

"Итальянцы, которые этими рейсами прилетают в РФ, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания", — отметил Лавров.

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Ранее стало известно, что в Дании решили отменить все коронавирусные ограничения. Власти страны продолжают следить за ситуацией. Если возникнет угроза обществу, ограничительные меры будут введены снова.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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