Лавров назвал условие восстановления турпотоков между Россией и Италией
Глава российской дипломатии напомнил, что уже на протяжении месяца со страной есть прямое авиасообщение.
Фото © МИД России
После того как Россия и Италия решат вопрос о взаимном признании вакцин от коронавируса, туристические потоки между этими странами возобновятся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Он отметил, что Москва надеется на постепенное снятие ограничений и восстановление максимально облегчённого режима поездок между государствами. По словам Лаврова, большинство стран ЕС ожидают "отмашки" о признании российских вакцин от Европейского агентства лекарственных средств. Министр также напомнил, что из РФ в Италию почти месяц назад возобновили прямые рейсы, но россияне могут прибыть в страну только по весомым причинам: экстренные случаи, рабочие визиты или лечение.
"Итальянцы, которые этими рейсами прилетают в РФ, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания", — отметил Лавров.
Ранее стало известно, что в Дании решили отменить все коронавирусные ограничения. Власти страны продолжают следить за ситуацией. Если возникнет угроза обществу, ограничительные меры будут введены снова.
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