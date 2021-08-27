В Евросоюзе помечтали, что "Газпрому" придётся продать "Северный поток – 2"

В Евросоюзе заявили, что "Газпрому" придётся продать "Северный поток – 2", чтобы привести его в соответствие с нормами местной газовой директивы. Об этом в пятницу написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на немецких чиновников.

Издание напоминает, что одно из главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих и транспортирующих газ. А "Северный поток — 2" предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на сертификацию в качестве независимого транспортного оператора, но недавний проигрыш в немецком суде даёт понять, что обойти действие директивы не удастся.

"С точки зрения участников Еврокомиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае всё равно не будут выполнены. От продажи газопровода никуда не деться", — делает вывод автор статьи.