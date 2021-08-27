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В Евросоюзе помечтали, что "Газпрому" придётся продать "Северный поток – 2"

Чиновники считают, что только в этом случае российская сторона приведёт объект в соответствие с нормами газовой директивы.

27 августа, 13:06

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

В Евросоюзе заявили, что "Газпрому" придётся продать "Северный поток – 2", чтобы привести его в соответствие с нормами местной газовой директивы. Об этом в пятницу написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на немецких чиновников.

Издание напоминает, что одно из главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих и транспортирующих газ. А "Северный поток — 2" предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на сертификацию в качестве независимого транспортного оператора, но недавний проигрыш в немецком суде даёт понять, что обойти действие директивы не удастся.

"С точки зрения участников Еврокомиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае всё равно не будут выполнены. От продажи газопровода никуда не деться", — делает вывод автор статьи.

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Ранее Лайф сообщал, что компания Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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