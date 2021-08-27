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Регион
Опубликовано 27 августа 2021, 16:03

В России предложили учредить новый праздник

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Правительство пока не поддержало законопроект, поскольку он не содержит "комплексной оценки финансовых последствий".

В Госдуму внесён законопроект об установлении Дня Сибири 8 ноября. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Традиция отмечать День Сибири (или День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечались победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства — Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России

Из текста сопроводительной записки

Проект направил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. По словам парламентария, многие жители Сибири де-факто уже отмечают этот праздник, его стоит расширить на всю Россию из-за многосторонней значимости региона. В правительстве не поддержали законопроект, поскольку он не содержит "комплексной оценки финансовых последствий" и не соотносится с концепцией закона о статусе памятных дат.

Путин одобрил идею создания Дня поисковика
Путин одобрил идею создания Дня поисковика

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. Президент России Владимир Путин счёл данную инициативу интересной и призвал её обсудить.

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Николай Абрамов
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