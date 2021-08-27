В России предложили учредить новый праздник

Традиция отмечать День Сибири (или День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечались победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства — Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России

Проект направил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. По словам парламентария, многие жители Сибири де-факто уже отмечают этот праздник, его стоит расширить на всю Россию из-за многосторонней значимости региона. В правительстве не поддержали законопроект, поскольку он не содержит "комплексной оценки финансовых последствий" и не соотносится с концепцией закона о статусе памятных дат.