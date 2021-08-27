Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 170 человек
Вчерашний день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 военнослужащих США.
Фото © Getty Images/Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency
Число жертв вчерашних терактов у аэропорта Кабула увеличилось до 170. Пострадали около 200 человек, из них не менее 18 американских солдат. Такие данные приводит CBS.
Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, — и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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