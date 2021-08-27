НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 170 человек

Вчерашний день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 военнослужащих США.

27 августа, 13:08
<p>Фото © Getty Images/Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency </p>

Фото © Getty Images/Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency

Число жертв вчерашних терактов у аэропорта Кабула увеличилось до 170. Пострадали около 200 человек, из них не менее 18 американских солдат. Такие данные приводит CBS.

Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, — и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказались 13 американских военнослужащих.

Жители Кабула продолжают осаждать аэропорт, несмотря на вчерашние теракты

Жители Кабула продолжают осаждать аэропорт, несмотря на вчерашние теракты

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1