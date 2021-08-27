В Кирове ребёнок ехал за рулём Lexus. Видео © VK / "Место происшествия"

В Кирове водитель посадил перед собой за руль автомобиля Lexus ребёнка и поехал по оживлённым улицам города. "Уроки вождения" снял на видео местный автолюбитель и выложил кадры в группе "Место происшествия".

Мнение пользователей по этому поводу разделились. Одни были в шоке от того, что маленький мальчик управляет автомобилем, который движется в плотном потоке машин. Другие не увидели в этом ничего плохого и вспомнили, как сами в детстве садились за руль.

"Отец с детства обучает сына, что в этом плохого? Разве он создал для кого-то проблему? Завидуйте молча, отец занимается воспитанием ребёнка!" — написала одна из подписчиц.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в действиях водителя можно усмотреть разные составы административного правонарушения, в числе которых нарушение требований к перевозке детей. В данный момент сотрудники полиции устанавливают личность водителя по номеру авто, ими будет проведена проверка, по её результатам будет принято решение о привлечении водителя к ответственности.