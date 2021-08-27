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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае

По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.

27 августа, 13:57
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, самолёт рухнул в Верещагинском районе вблизи деревни Кривчана. По сообщениям очевидцев, оба пилота успели катапультироваться.

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Ранее Лайф сообщал, что в Астраханской области во время планового полёта разбился истребитель МиГ-29. Лётчик в результате крушения погиб.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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