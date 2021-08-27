Суд признал законной госпитализацию россиянки, избитой санитарами психбольницы

"В соответствии с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд принял решение о помещении женщины в стационар в недобровольном порядке", — сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Татьяна Земскова.

30-летняя пациентка заявляла о готовности пройти лечение, но дома. У женщины есть несовершеннолетний ребёнок. Он на время лечения матери будет у отца, с которым женщина в разводе.