НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд признал законной госпитализацию россиянки, избитой санитарами психбольницы

30-летняя пациентка заявляла о готовности пройти лечение, но дома. Однако инстанция встала на сторону врачей.

27 августа, 13:45
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Ленинский районный суд Ярославля одобрил принудительное помещение в психиатрическую больницу женщины, которую избили в лифте жилого дома санитары.

"В соответствии с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд принял решение о помещении женщины в стационар в недобровольном порядке", — сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Татьяна Земскова.

30-летняя пациентка заявляла о готовности пройти лечение, но дома. У женщины есть несовершеннолетний ребёнок. Он на время лечения матери будет у отца, с которым женщина в разводе.

СК начал проверку после публикации Лайфа о принудительной госпитализации пожилой владелицы квартиры на Арбате в психушку

СК начал проверку после публикации Лайфа о принудительной госпитализации пожилой владелицы квартиры на Арбате в психушку

Напомним, что около недели назад фельдшеры психиатрической бригады из Ярославля жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

СК Бурятии попросит усилить охрану психдиспансеров после ЧП с побегом пациентов

24 августа, 09:44

Лайф узнал результаты теста на алкоголь второго фельдшера, избившего пациентку в Ярославле

25 августа, 11:10

Лайф публикует первые фото с места крушения Су-24 в Пермском крае

сегодня в 14:29

Депутат Боярский объяснил, почему связывать новые выплаты с грядущими выборами бессмысленно

сегодня в 14:39

Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Чёрном море

сегодня в 14:37

Новости партнеров

Layer 1