Суд признал законной госпитализацию россиянки, избитой санитарами психбольницы
30-летняя пациентка заявляла о готовности пройти лечение, но дома. Однако инстанция встала на сторону врачей.
Фото © LIFE
Ленинский районный суд Ярославля одобрил принудительное помещение в психиатрическую больницу женщины, которую избили в лифте жилого дома санитары.
"В соответствии с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд принял решение о помещении женщины в стационар в недобровольном порядке", — сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Татьяна Земскова.
30-летняя пациентка заявляла о готовности пройти лечение, но дома. У женщины есть несовершеннолетний ребёнок. Он на время лечения матери будет у отца, с которым женщина в разводе.
СК начал проверку после публикации Лайфа о принудительной госпитализации пожилой владелицы квартиры на Арбате в психушку
Напомним, что около недели назад фельдшеры психиатрической бригады из Ярославля жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.
Комментариев: 0