Создатели вакцины-помидора раскрыли планы вырастить антиковидные огурцы и зелень

"Помидорная" вакцина от коронавирусной инфекции скоро будет проходить первые клинические испытания, сейчас учёные работают над созданием других съедобных антиковидных препаратов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель директора по научной работе Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана Забардаст Буриев.

По словам учёного, сначала исследователям удалось выделить ДНК вакцины, и затем появилась идея о создании съедобного "препарата", поскольку центр занимается трансгенными растениями. Получившийся продукт, как и другие съедобные разработки, будет рекомендован к использованию в ресторанах. При этом выбор пал на помидор, поскольку он съедобный и его не надо подвергать термообработке перед употреблением. Учёные уже получили эти трансгенные помидоры и проверили ПЦР-методом этот клонированный геном.

Доклинические испытания вакцины уже завершены, а скоро начнутся клинические. Помидорами кормят мышей, планируется исследовать действие нового "препарата" на крысах и кроликах. Но учёные хотят создать другие съедобные вакцины с более быстрым периодом созревания, поскольку на выращивание помидоров уходит около трёх месяцев.

"Мы также начали разрабатывать вакцину в огурце, так как у некоторых людей бывает аллергия на продукты красного цвета. Планируем в скором времени сделать вакцину и в зелени: укроп, петрушка. Поскольку их тоже можно употреблять без термообработки. Также если на выращивание помидора уходит около трёх месяцев, то зелень вырастает в течение месяца", — объяснил Буриев.