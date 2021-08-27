Составлен топ-5 самых бесполезных, но популярных товаров с AliExpress

Россияне нередко заказывают на популярном сервисе AliExpress множество порой бесполезных товаров. Однако при всей их сомнительной необходимости данные вещи не теряют популярности. Аналитики торговой площадки рассказали Лайфу, какие пять подобных необычных товаров особенно полюбились жителям нашей страны.

Начнём с того, что часто жители РФ заказывают шнурки, которые не нужно завязывать. Они крепятся на специальный фиксатор — нужно лишь закрутить его, чтобы избавиться от необходимости завязывать обувь раз и навсегда. За комплект из шнурков и двух фиксаторов россияне платят от 70 до 100 рублей. А вот любителям криптовалюты не до обуви, они заказывают себе железные биткоины и платят за них от 50 до 70 рублей.

В последней тройке самых популярных, но бесполезных товаров: подушка, имитирующая кирпич, за 200 рублей. Перчатки со светодиодными лампами, которые заряжаются от розетки и стоят от 1,7 до 2,3 тысячи рублей. И гребень, который позволяет придать бороде ровную форму при бритье — достаточно лишь приложить шаблон к лицу и не заходить за его края. За такие товары пользователи платят от 50 до 100 рублей.