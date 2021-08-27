НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Как стало известно Лайфу, воздушное судно направлялось на учения в Ржев.

27 августа, 14:22

Место падения Су-24 в Пермском крае. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео из Верещагинского района Пермского края, где рухнул бомбардировщик Су-24.

На кадрах виден столб дыма, который поднялся над лесом. Также очевидцы говорят о двух парашютах, принадлежащих, судя по всему, лётчикам. По данным источника Лайфа, бомбардировщик относится к Восточному военному округу и в Перми был пролётом: самолёт вылетел из Улан-Удэ и направился на учения в Ржев с промежуточной посадкой.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае

Ранее Лайф сообщал, что в Астраханской области во время планового полёта разбился истребитель МиГ-29. Лётчик в результате крушения погиб.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1