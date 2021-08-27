Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

На кадрах виден столб дыма, который поднялся над лесом. Также очевидцы говорят о двух парашютах, принадлежащих, судя по всему, лётчикам. По данным источника Лайфа, бомбардировщик относится к Восточному военному округу и в Перми был пролётом: самолёт вылетел из Улан-Удэ и направился на учения в Ржев с промежуточной посадкой.