Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью
Как стало известно Лайфу, воздушное судно направлялось на учения в Ржев.
Место падения Су-24 в Пермском крае. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео из Верещагинского района Пермского края, где рухнул бомбардировщик Су-24.
На кадрах виден столб дыма, который поднялся над лесом. Также очевидцы говорят о двух парашютах, принадлежащих, судя по всему, лётчикам. По данным источника Лайфа, бомбардировщик относится к Восточному военному округу и в Перми был пролётом: самолёт вылетел из Улан-Удэ и направился на учения в Ржев с промежуточной посадкой.
Ранее Лайф сообщал, что в Астраханской области во время планового полёта разбился истребитель МиГ-29. Лётчик в результате крушения погиб.
Комментариев: 0