НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует первые фото с места крушения Су-24 в Пермском крае

Как сообщалось ранее, оба лётчика успели катапультироваться до столкновения с землёй.

27 августа, 14:29

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа появились первые фотографии с места падения фронтового бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. В районе крушения поломаны деревья, виден дым. При этом обломков самого самолёта не видно.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. По сообщениям очевидцев, оба пилота успели катапультироваться. Эту информацию подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, самолёт направлялся на плановый ремонт.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Life

Летел на ремонт: В Минобороны подтвердили крушение Су-24 в Пермском крае

сегодня в 14:22

Появилось видео с места падения бомбардировщика Су-24 под Пермью

сегодня в 14:22

"Бухой я был": В Москве избили актёра из сериала "Шерлок в России" Дмитрия Ломакина

сегодня в 14:20

Колбасный король из Германии продаёт свой российский бизнес за 22 млрд рублей

сегодня в 14:31

Чем так хороша новая девушка Саши Шпака, что он забыл о Масе через 4 дня после развода

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1