Лайф публикует первые фото с места крушения Су-24 в Пермском крае
Как сообщалось ранее, оба лётчика успели катапультироваться до столкновения с землёй.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа появились первые фотографии с места падения фронтового бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. В районе крушения поломаны деревья, виден дым. При этом обломков самого самолёта не видно.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. По сообщениям очевидцев, оба пилота успели катапультироваться. Эту информацию подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, самолёт направлялся на плановый ремонт.
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