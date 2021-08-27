В "Газпроме" оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель австрийской компании OMV Райнер Зеле оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2". По их словам, строительство газопровода находится на финальной стадии.

"Отмечена более чем 50-летняя история надёжного экспорта российского газа в Австрию. Общий объём поставок с 1968 года превысил 260 миллиардов кубических метров. Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток – 2", который находится в финальной стадии реализации", — говорится в сообщении "Газпрома" в телеграм-канале.