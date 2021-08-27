В "Газпроме" оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2"
В конце июля оператор Nord Stream 2 AG заявлял, что проект построен на 99%.
Фото © Nord-stream2.com
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель австрийской компании OMV Райнер Зеле оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2". По их словам, строительство газопровода находится на финальной стадии.
"Отмечена более чем 50-летняя история надёжного экспорта российского газа в Австрию. Общий объём поставок с 1968 года превысил 260 миллиардов кубических метров. Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток – 2", который находится в финальной стадии реализации", — говорится в сообщении "Газпрома" в телеграм-канале.
Отмечается, что во время встречи в Санкт-Петербурге Миллер и Зеле также обсуждали тему успешного сотрудничества по проекту освоения Южно-Русского месторождения.
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Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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