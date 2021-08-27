Ирина Аллегрова объявила о своём возвращении на сцену

Популярная российская эстрадная певица Ирина Аллегрова рассказала о возвращении на сцену и анонсировала большой юбилейный концерт. С тех пор как она объявила об уходе и желании пожить "простой человеческой жизнью", прошло семь лет.

Выступая в Сочи на закрытии "Новой волны", Аллегрова объявила о подготовке нового шоу, которое будет посвящено её 70-летию и пройдёт в рамках следующего конкурса. В ближайшие месяцы она планирует выступить в Германии, а на следующий год — с концертами в Санкт-Петербурге и нескольких сибирских городах.

"Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт", — приводит её слова "Собеседник".

К своему юбилею "императрица" уже подготовила несколько свежих композиций, и одну из них она представила публике на гала-концерте — это песня "Имя твоё" на стихи Марины Цветаевой.