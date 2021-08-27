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Ирина Аллегрова объявила о своём возвращении на сцену

В ближайшие месяцы она планирует выступить в Германии, а на следующий год запланированы концерты в Санкт-Петербурге и нескольких сибирских городах.

27 августа, 14:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/irinaallegrova/photos_by" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Аллегрова</a></p>

Фото © Facebook / Ирина Аллегрова

Популярная российская эстрадная певица Ирина Аллегрова рассказала о возвращении на сцену и анонсировала большой юбилейный концерт. С тех пор как она объявила об уходе и желании пожить "простой человеческой жизнью", прошло семь лет.

Выступая в Сочи на закрытии "Новой волны", Аллегрова объявила о подготовке нового шоу, которое будет посвящено её 70-летию и пройдёт в рамках следующего конкурса. В ближайшие месяцы она планирует выступить в Германии, а на следующий год — с концертами в Санкт-Петербурге и нескольких сибирских городах.

"Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт", — приводит её слова "Собеседник".

К своему юбилею "императрица" уже подготовила несколько свежих композиций, и одну из них она представила публике на гала-концерте — это песня "Имя твоё" на стихи Марины Цветаевой.

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Ранее Лайф рассказывал, как живёт после завершения сценической карьеры российский певец Андрей Губин. По словам источников, близких к артисту, для дальнейшей жизни он выбрал тихий и спокойный египетский город и возвращаться на Родину не планирует.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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