Президент Молдавии перепутала государственный язык страны
В торжественной речи она назвала официальным языком республики румынский.
Фото © Facebook / Maia Sandu
Президент Молдавии Майя Санду во время своей вступительной речи перед началом торжественного открытия военного парада в честь Дня независимости республики перепутала государственный язык страны. О казусе сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
В ходе своей речи Санду назвала государственным языком республики румынский. Напомним, что, согласно конституции Молдавии, таковым является молдавский.
Ранее самолёт с Зеленским не мог приземлиться в Молдавии и вернулся на Украину. Лидер страны должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню независимости республики.
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