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Президент Молдавии перепутала государственный язык страны

В торжественной речи она назвала официальным языком республики румынский.

27 августа, 14:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maia.sandu/photos/a.219948991547061/1657828497759096/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maia Sandu</a></p>

Фото © Facebook / Maia Sandu

Президент Молдавии Майя Санду во время своей вступительной речи перед началом торжественного открытия военного парада в честь Дня независимости республики перепутала государственный язык страны. О казусе сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

В ходе своей речи Санду назвала государственным языком республики румынский. Напомним, что, согласно конституции Молдавии, таковым является молдавский.

Ранее самолёт с Зеленским не мог приземлиться в Молдавии и вернулся на Украину. Лидер страны должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню независимости республики.

"Все плакали": Зеленский объяснил слёзы на параде в честь Дня независимости Украины

"Все плакали": Зеленский объяснил слёзы на параде в честь Дня независимости Украины

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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