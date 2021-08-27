Президент Молдавии перепутала государственный язык страны

Президент Молдавии Майя Санду во время своей вступительной речи перед началом торжественного открытия военного парада в честь Дня независимости республики перепутала государственный язык страны. О казусе сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

В ходе своей речи Санду назвала государственным языком республики румынский. Напомним, что, согласно конституции Молдавии, таковым является молдавский.