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Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Чёрном море

По мнению лидера Незалежной, в связи с якобы милитаризацией Крыма необходимо углубить взаимодействие стран в военно-морской сфере.

27 августа, 14:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/COM_SNMG2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Commander SNMG2</a></p>

Фото © Twitter / Commander SNMG2

Украина выступает за усиление сил и средств членов НАТО в регионе Чёрного моря, заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с коллегами из Молдовы, Румынии и Польши.

"Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз — российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее", сказал лидер Незалежной.

Он отметил, что морское судоходство, а следственно и торговля, тоже находятся под угрозой из-за якобы активной милитаризации Крыма. По мнению Зеленского, современные вызовы нужно решать вместе и именно поэтому необходимо усилить взаимодействие причерноморских стран в военно-морской сфере.

"Способный давать отпор любому": Зеленский пообещал к 2035 году построить мощный военный флот на Украине

"Способный давать отпор любому": Зеленский пообещал к 2035 году построить мощный военный флот на Украине

Ранее Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине. По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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