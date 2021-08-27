Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Чёрном море
По мнению лидера Незалежной, в связи с якобы милитаризацией Крыма необходимо углубить взаимодействие стран в военно-морской сфере.
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Украина выступает за усиление сил и средств членов НАТО в регионе Чёрного моря, заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с коллегами из Молдовы, Румынии и Польши.
"Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз — российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее", — сказал лидер Незалежной.
Он отметил, что морское судоходство, а следственно и торговля, тоже находятся под угрозой из-за якобы активной милитаризации Крыма. По мнению Зеленского, современные вызовы нужно решать вместе и именно поэтому необходимо усилить взаимодействие причерноморских стран в военно-морской сфере.
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Ранее Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине. По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.
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