Колбасный король из Германии продаёт свой российский бизнес за 22 млрд рублей
Корпорация, о которой идёт речь, входит в рейтинг лучших производителей мясной продукции в стране.
Фото © ТАСС / dpa / Jan Woitas
Немецкая группа компаний Tönnies Бернарда Тенниса, которого СМИ прозвали колбасным королём, объявила о продаже своего бизнеса в России — агропромышленной корпорации "Дон". Покупателем выступает тайская Charoen Pokphand Foods, сообщается на сайте Фондовой биржи Таиланда.
"В результате сделки российская "дочка" CP Foods станет владельцем нескольких юрлиц, образующих агропромышленную группу: в частности, Алексеевский комбикормовый завод, "Алексеевский бекон", "Агро-Оскол", "Донской бекон" и другие", — говорится в сообщении.
В прошлом году АПК "Дон" вошла в рейтинг лучших производителей свинины, заняв в нём 11-ю строчку, а выручка компании составила более 10 миллиардов рублей. Сделку же оценили примерно в 22 миллиарда с возможностью дальнейшего пересмотра этой суммы. При этом стоит отметить, что у CP Foods уже есть предприятия в России: в 2006 году компания приобрела комбикормовый завод в подмосковных Луховицах, а позже птицефабрики и свиноводческие комплексы появились в Ленинградской, Нижегородской и Калининградской областях.
Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск захотел открыть завод по производству электрокаров Tesla на территории России.
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