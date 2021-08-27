Колбасный король из Германии продаёт свой российский бизнес за 22 млрд рублей

В прошлом году АПК "Дон" вошла в рейтинг лучших производителей свинины, заняв в нём 11-ю строчку, а выручка компании составила более 10 миллиардов рублей. Сделку же оценили примерно в 22 миллиарда с возможностью дальнейшего пересмотра этой суммы. При этом стоит отметить, что у CP Foods уже есть предприятия в России: в 2006 году компания приобрела комбикормовый завод в подмосковных Луховицах, а позже птицефабрики и свиноводческие комплексы появились в Ленинградской, Нижегородской и Калининградской областях.