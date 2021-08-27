Депутат Боярский объяснил, почему связывать новые выплаты с грядущими выборами бессмысленно

По словам гостя шоу "Дайте сказать", дополнительные меры соцподдержки в связи с пандемией россияне получали и до начала электорального периода.

Депутат Сергей Боярский ответил критикам президентских выплат Видео © LIFE

Депутат Государственной думы Сергей Боярский опроверг тезисы критиков власти о связи новых мер социальной поддержки с попыткой завоевать лояльность избирателей перед выборами. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам гостя студии Лайфа, решение о выплатах военным и пенсионерам продиктовано единственной необходимостью — поддержать людей.

"Я бы не стал проводить таких параллелей. Выплаты были и вне электорального периода. Они делаются адресно, точечно и вовремя. Я очень рад, что такое решение принято. Оно продиктовано необходимостью поддержать людей, учитывая, что мы наблюдали рост цен и что мы, к сожалению, вышли из того коридора инфляционных ожиданий, на который рассчитывали. И первое, и второе бьёт по кошельку напрямую и бескомпромиссно", — пояснил свою позицию Боярский.

О ситуации с коронавирусом и росте цен на фоне пандемии в новом выпуске шоу "Дайте сказать" мы поговорили с депутатом Государственной думы Сергеем Боярским.