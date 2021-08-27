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Учёные сравнили риски тромбоза после ковида и вакцинации

Исследователи предупредили, что в случае отказа от прививок последствия могут быть хуже.

27 августа, 15:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Учёные из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что риск возникновения тромбов после заражения коронавирусом намного выше, чем вследствие вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Выводы экспертов опубликованы на сайте университета и в научной статье в Британском медицинском журнале (BMJ).

"Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации от CoViD-19 и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения у них симптомов. При этом они также должны осознавать, что риски таких негативных последствий гораздо выше в случае инфицирования ковидом", — сказала профессор эпидемиологии в Оксфордском университете, ведущий автор статьи Джулия Хиппизли-Кокс.

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Исследователи пришли к выводу, что шансы появления тромбов после прививки от ковида "очень малы". По их словам, их работа лишь подчёркивает, что вакцинироваться необходимо, так как в противном случае последствия могут быть хуже.

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А ранее инфекционист рассказал, у каких детей чаще развиваются осложнения после ковида. Это юные пациенты с ожирением, сахарным диабетом, онкологией, иммунодефицитами, а также недавно перенёсшие хирургические вмешательства или находящиеся на иммуносупрессивной терапии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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