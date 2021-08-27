Учёные сравнили риски тромбоза после ковида и вакцинации

Учёные из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что риск возникновения тромбов после заражения коронавирусом намного выше, чем вследствие вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Выводы экспертов опубликованы на сайте университета и в научной статье в Британском медицинском журнале (BMJ).

"Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации от CoViD-19 и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения у них симптомов. При этом они также должны осознавать, что риски таких негативных последствий гораздо выше в случае инфицирования ковидом", — сказала профессор эпидемиологии в Оксфордском университете, ведущий автор статьи Джулия Хиппизли-Кокс.

Исследователи пришли к выводу, что шансы появления тромбов после прививки от ковида "очень малы". По их словам, их работа лишь подчёркивает, что вакцинироваться необходимо, так как в противном случае последствия могут быть хуже.