Победившая на Евровидении группа Måneskin приедет в Россию
Зарегистрироваться на фан-встречу можно будет с 27 августа на сайте "Плюс Дачи".
Фото © Instagram / maneskinofficial
Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021, впервые приедет в Россию. 31 августа в Москве на площадке "Плюс Дачи" в Парке Горького музыканты пообщаются с поклонниками, сообщает kp.ru со ссылкой на представителя сервиса "Яндекс.Музыка".
В ходе мероприятия фанаты смогут задать рокерам вопросы, сфотографироваться с ними и получить эксклюзивные подарки. Для гостей предусмотрены и другие сюрпризы, но они пока останутся в тайне. Зарегистрироваться на встречу можно будет с 27 августа на сайте "Плюс Дачи". Количество мест будет ограничено, несколько билетов организаторы разыграют на странице сервиса в "Инстаграм".
Ранее солист группы снялся в лифчике и чулках в новом клипе. Кульминацией ролика стал поцелуй 22-летнего Давида Дамиано с барабанщиком Maneskin Итаном Торкио. За три дня провокационный ролик набрал более миллиона лайков, однако образы музыкантов оценили не все.
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