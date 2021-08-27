Победившая на Евровидении группа Måneskin приедет в Россию

Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021, впервые приедет в Россию. 31 августа в Москве на площадке "Плюс Дачи" в Парке Горького музыканты пообщаются с поклонниками, сообщает kp.ru со ссылкой на представителя сервиса "Яндекс.Музыка".

В ходе мероприятия фанаты смогут задать рокерам вопросы, сфотографироваться с ними и получить эксклюзивные подарки. Для гостей предусмотрены и другие сюрпризы, но они пока останутся в тайне. Зарегистрироваться на встречу можно будет с 27 августа на сайте "Плюс Дачи". Количество мест будет ограничено, несколько билетов организаторы разыграют на странице сервиса в "Инстаграм".