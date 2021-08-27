Захарова заявила о "плотной работе" британских спецслужб с рядом российских СМИ

Ряд российских СМИ давно и плотно сотрудничают со спецслужбами Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытое письмо отечественных СМИ с требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях.

Дипломат отметила, что под данным документом поставили свои подписи в том числе журналисты "Медузы"* и "Дождя"*. Захарова напомнила о слитых в Сеть хакерской группировкой Anonymous файлах, которые подтверждают сотрудничество этих и ряда других российских СМИ с британскими спецслужбами.

Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми Мария Захарова

По словам Захаровой, российские СМИ за рубежом попадали под действие "аналогичных мер", но "сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали". Она сказала, что ничего страшного не произошло и читатели вместе со зрителями получили справку "об официальном закулисье" некоторых СМИ.