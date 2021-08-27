Боярский раскритиковал КПРФ за популизм по пенсионной реформе

По словам гостя шоу "Дайте сказать", коммунисты лукавят, выступая против резонансного закона 2018 года, поскольку сами в кулуарах Госдумы поддерживали реформу, признавая её необходимость.

Боярский раскритиковал обещание КПРФ обнулить пенсионную реформу. Видео © LIFE

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский прокомментировал предложение представителей КПРФ обнулить пенсионную реформу. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". Гость студии Лайфа признался, что не завидует своим коллегам, которым приходится подписываться под такими обещаниями, поскольку они берут на себя ответственность за то, чего точно не смогут сделать.

"Они сами прекрасно понимают, что в 2018 году мы приняли трудное, но ответственное и своевременное решение. И, конечно, в кулуарах они улыбались, разводили руками и говорили: "Ну, конечно, вы всё делаете правильно. По-другому уже нельзя, но вы уж нас простите, у нас же тут состязательный процесс", — вспоминает Боярский.

Депутат обратил внимание, что партия власти могла бы отложить решение вопроса о пенсионной реформе на период после выборов 2021-го, даже 2024 года, делая вид, что ничего не происходит.

"У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: "Всё в порядке, всё хорошо". А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа", — рассуждает парламентарий.

Боярский добавил, что если бы у него была возможность проголосовать по вопросу пенсионной реформы вновь, то он сделал бы точно так же, поддержав своих партийных товарищей, которые "с открытым забралом выходили к людям" и объясняли, почему России грозит коллапс пенсионной системы.

"А это обещание [коммунистов] пустое, и даётся оно, как мне кажется, только потому, что те, кто его даёт, понимают, что у них не будет большинства, поэтому им не придётся отвечать за свои слова", — резюмировал он.