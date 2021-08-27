Лайф публикует фото обломков упавшего в Пермском крае Су-24
Как сообщалось ранее, оба пилота успели катапультироваться. Сейчас их осматривают медики.
В распоряжении Лайфа появились фотографии обломков рухнувшего в Пермском крае бомбардировщика Су-24.
На фото, предположительно, фрагменты подвесных топливных баков, которые используются на боевых самолётах при дальних перелётах, часть обшивки и покрышка шасси бомбардировщика. Как добавил источник Лайфа, полёт осуществлялся без вооружения.
Напомним, ранее Лайфу стало известно, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. Эту информацию подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, самолёт направлялся на плановый ремонт. Пилоты успели катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Лайф публиковал первые фото с места падения.
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