В Анапе и Новороссийске запретили купание в море из-за загрязнения воды
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, вспышек инфекционных заболеваний нет.
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В Чёрном море в зонах Анапы и Новороссийска выявлено загрязнение воды, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. В связи с чем купание в этих местах в данный момент запрещено.
"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что специалисты ежедневно осуществляют забор проб, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, вспышек инфекционных заболеваний нет.
Ранее в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском.
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