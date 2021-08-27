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В Анапе и Новороссийске запретили купание в море из-за загрязнения воды

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, вспышек инфекционных заболеваний нет.

27 августа, 15:28
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kondratyevvi/3033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kondratyevvi</a></p>

Фото © Telegram / kondratyevvi

В Чёрном море в зонах Анапы и Новороссийска выявлено загрязнение воды, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. В связи с чем купание в этих местах в данный момент запрещено.

"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска", сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты ежедневно осуществляют забор проб, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, вспышек инфекционных заболеваний нет.

Ранее в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском.

Вице-премьер Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Вице-премьер Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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