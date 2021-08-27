"Насилие жизненно необходимо": Клинический психолог нашёл у убийцы девочки в Тюмени признаки серийного маньяка
По мнению собеседника Лайфа, у бывшего полицейского за душой глубокая травма, пережитая в детстве.
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Виталий Бережной, признавшийся в изнасиловании и жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Тюмени, подходит под портрет серийного маньяка. Образ арестованного в беседе с Лайфом проанализировала клинический психолог Ирина Коржаева. Мимика экс-полицейского говорит о пережитой в возрасте 8–10 лет травме, считает специалист.
"Травма была пережита, но не прожита, это очень важный момент. Когда я работала с заключёнными, я видела похожие взгляды: пустота. С правой стороны уверенный взгляд — это отцовская сторона, а слева — то ли мать пила, то ли она была очень слаба характером. Насилие по отношению к нему было в этом возрасте, скорее всего длительное, с гендерным унижением", — объяснила Коржаева.
По оценке собеседницы Лайфа, в случае с Бережным мог быть типичный сценарий маньяка — совершали насилие над ним и он совершает насилие над другими. О многом говорит и то, что в качестве жертвы он выбрал беззащитную девочку. Как объяснила Коржаева, изнасилованием детей "он пытался спасти себя, как бы это абсурдно не звучало". Она также полагает, что обвиняемый психически не здоров.
Он ведёт себя так, что как бы всё это делал не он, не осознаёт содеянного. Возможно, что он был, что называется, "под чем-то". Как сказала Коржаева, "мальчик уже большой, и когда человек взрослеет, то чаще выход, который он видит для отдыха, — злоупотребление". По её мнению, во время совершения чудовищного преступления, скорее всего, он "не контролировал то, что делал, но насилие это было жизненно необходимо, как воздух".
"Тот момент, когда он трезвый на суде, — ему жаль. То есть он и остановиться не может. Пошёл на сделку со следствием, во время озвучивания приговора он знал результат, вёл себя уверенно. Каждый конкретный случай убийства стоит рассматривать отдельно, чтобы найти динамику развития насилия или же её отсутствие. И чтобы избежать приписывания ему преступлений, которых не совершал", — подытожила эксперт.
Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент расправы он мог быть пьян. Теперь мужчина проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.
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