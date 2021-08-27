Виталий Бережной, признавшийся в изнасиловании и жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Тюмени, подходит под портрет серийного маньяка. Образ арестованного в беседе с Лайфом проанализировала клинический психолог Ирина Коржаева. Мимика экс-полицейского говорит о пережитой в возрасте 8–10 лет травме, считает специалист.

"Травма была пережита, но не прожита, это очень важный момент. Когда я работала с заключёнными, я видела похожие взгляды: пустота. С правой стороны уверенный взгляд — это отцовская сторона, а слева — то ли мать пила, то ли она была очень слаба характером. Насилие по отношению к нему было в этом возрасте, скорее всего длительное, с гендерным унижением", — объяснила Коржаева.

По оценке собеседницы Лайфа, в случае с Бережным мог быть типичный сценарий маньяка — совершали насилие над ним и он совершает насилие над другими. О многом говорит и то, что в качестве жертвы он выбрал беззащитную девочку. Как объяснила Коржаева, изнасилованием детей "он пытался спасти себя, как бы это абсурдно не звучало". Она также полагает, что обвиняемый психически не здоров.

Он ведёт себя так, что как бы всё это делал не он, не осознаёт содеянного. Возможно, что он был, что называется, "под чем-то". Как сказала Коржаева, "мальчик уже большой, и когда человек взрослеет, то чаще выход, который он видит для отдыха, — злоупотребление". По её мнению, во время совершения чудовищного преступления, скорее всего, он "не контролировал то, что делал, но насилие это было жизненно необходимо, как воздух".