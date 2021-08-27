Убивший 77 человек норвежский радикал Брейвик снова попросил об УДО
С момента совершённого им теракта в Осло прошло десять лет. Он приговорён к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления срока.
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Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении ультраправого националиста Андерса Брейвика, осуждённого за теракт, в результате которого в 2011 году погибло 77 человек. Об этом сообщает издание Verdens Gang.
"На данный момент прокуратура не может согласиться на условно-досрочное освобождение и считает, что его содержание под стражей должно продолжаться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его право на условно-досрочное освобождение", — сообщил адвокат Брейвика Ойстен Стуррвик.
Также известно, что этим вопросом будет заниматься окружной суд губернии Телемарк. На данный момент дата судебного заседания не озвучена, но адвокат Стуррвик уверяет, что суд рассмотрит дело до конца этого года. Он также считает, что его подопечный имеет полное право на прошение об освобождении.
Напомним, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Окончательно свою вину Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В сентябре прошлого года норвежский радикал захотел выйти по УДО. Брейвик подписал прошение своим настоящим именем и ещё одним — Фритьоф Хансен. Такое имя он взял себе за решёткой.
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