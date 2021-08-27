Число погибших во время взрывов в воинской части в Казахстане возросло до 12
Отмечается, что около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.
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В Казахстане число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов в воинской части увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"На месте взрыва в Жамбылской области найдены тела ещё трёх сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личности сотрудников устанавливаются", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.
Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане пострадали десятки человек. Первоначально говорилось о 66 получивших травмы, затем их число выросло до 90. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.
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