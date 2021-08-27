Число погибших во время взрывов в воинской части в Казахстане возросло до 12

В Казахстане число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов в воинской части увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"На месте взрыва в Жамбылской области найдены тела ещё трёх сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личности сотрудников устанавливаются", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.