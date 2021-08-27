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Регион
Опубликовано 27 августа 2021, 16:19

Россияне рассказали, в какую сумму им обошлась подготовка детей к 1 сентября

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Около 20% опрошенных родителей потратили на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей, а всего 1% — меньше 5 тысяч.

Большинство (79%) опрошенных россиян потратили на подготовку своего ребёнка к школе больше десяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Актион Образование", которые приводит "Газета.ru".

При этом 20% россиян потратили на школьные принадлежности для детей от пяти до десяти тысяч рублей, а всего 1% — меньше пяти тысяч. Согласно опросу, больше всего денег ушло на покупку одежды и канцелярии, а многодетные семьи признались, что собрать ребёнка в начальную школу оказалось очень затратно.

В исследовании принимали участие и педагоги — больше половины из них рассказали, что родители посетовали на нехватку средств на школьные принадлежности. Также 15% учителей отметили, что родителям приходится самим покупать учебники для своих детей, но они относятся к этому лояльно. Почти 46% родителей пожелали уменьшить траты на подготовку к учебному году, тогда как 54% учителей посчитали расходы приемлемыми.

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Ранее опрос, проведённый сервисом доставки Delivery Club и аналитическим агентством ResearchMe, показал, что 82% российских учителей предпочли бы получить на 1 сентября лишь один букет. Как считают педагоги, средства, сэкономленные на покупке цветов, можно было бы направить на приобретение чего-нибудь полезного для класса.

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Ирина Мусина
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