Более 37 миллионов россиян полностью вакцинированы от коронавируса
Минимум одну дозу препарата уже получили свыше 44 миллионов граждан РФ.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в стране получили уже более 37 миллионов граждан.
"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных — более 37 миллионов человек", — уточнила зампредседателя правительства.
Ранее врач-эпидемиолог, специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Эдуард Шунков назвал идеальный срок беременности для вакцинации от ковида. По его мнению, оптимальным для прививания от коронавируса является срок беременности после 22-й недели.
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