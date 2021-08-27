Более 37 миллионов россиян полностью вакцинированы от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в стране получили уже более 37 миллионов граждан.

"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных — более 37 миллионов человек", — уточнила зампредседателя правительства.