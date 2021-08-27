Талибы призвали женщин-медиков Афганистана вернуться на рабочие места

Радикальное движение "Талибан"* призвало сотрудниц подразделений Министерства здравоохранения Афганистана вернуться на работу.

"Министерство общественного здравоохранения Исламского эмирата [самоназвание политической системы талибов] информирует сотрудников женского пола, что они должны быть готовы вернуться к своим обязанностям на регулярной основе в центрах и провинциях", — говорится в заявлении представителя радикалов Забихуллы Муджахида.

Он добавил, что "Талибан" не станет чинить препятствий в возвращении женщин на работу.

Ранее стало известно, что талибы разрешат женщинам выходить из дома одним.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.