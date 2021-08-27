Талибы призвали женщин-медиков Афганистана вернуться на рабочие места
Представитель движения заявил, что им не будут чинить никаких препятствий.
Фото © ТАСС / EPA
Радикальное движение "Талибан"* призвало сотрудниц подразделений Министерства здравоохранения Афганистана вернуться на работу.
"Министерство общественного здравоохранения Исламского эмирата [самоназвание политической системы талибов] информирует сотрудников женского пола, что они должны быть готовы вернуться к своим обязанностям на регулярной основе в центрах и провинциях", — говорится в заявлении представителя радикалов Забихуллы Муджахида.
Он добавил, что "Талибан" не станет чинить препятствий в возвращении женщин на работу.
Ранее стало известно, что талибы разрешат женщинам выходить из дома одним.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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